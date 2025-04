Aktienvorschau: Vertrauensverlust allüberall

1 Ein Donald Trump reicht aus, um die Aktienkurse weltweit zu bewegen. Foto: /Imago/Elmar Kremser/Sven Simon

Ausblick auf die Börsenwoche: Donald Trump hält die Aktienmärkte in Atem – und könnte damit viele Anleger auch hierzulande in die Flucht schlagen, meint unser Autor.











Link kopiert



Dass allein ein Mann, wenngleich US-Präsident, die Börsenkurse auf eine wilde Achterbahnfahrt schicken kann, hat es so noch nie gegeben. Die Anleger vor allem in den USA, aber auch in Europa sind zunehmend Donald Trumps Willkür ausgeliefert. Müssen sie, statt tiefgründige Bewertungen der Analysten zu lesen, künftig vor allem dessen Nachrichten auf der Plattform Truth Social verfolgen, um angemessen zu investieren? Oder werden sich die Märkte an das Chaos gewöhnen und irgendwann gelassener reagieren? In Deutschland droht jedenfalls eine tiefgreifende Verunsicherung unter den Kleinanlegern und eine schwere Beschädigung der gerade erst wiederbelebten Aktienkultur.