Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Donald Trumps Ankündigung höherer Zölle für die Autoeinfuhr bremst das Geschäft. Immer höher hinaus geht es an anderer Stelle.
Man könnte – wenn man wollte – hinter dem chaotisch anmutenden Gebaren von Donald Trump den perfiden Masterplan entdecken, um vor allem die aufmüpfigen Deutschen klein zu kriegen. Der neueste Akt ist die unvermittelte Ankündigung der 25-Prozent-Zölle auf Fahrzeugimporte aus der EU. Dies träfe hierzulande vor allem Porsche und Audi, in Teilen auch Mercedes und VW. Ein weiterer Rückschlag für die deutsche Wirtschaft in der Dauerkrise.