Aktienvorschau: Trump 2.0 wirft seine Schatten voraus

Die Wahrscheinlichkeit einer erneuten US-Präsidentschaft von Donald Trump steigt, das macht sich auch an den Börsen deutlich bemerkbar. US-Aktien zählten in Antizipation seiner angekündigten Steuersenkungen und Deregulierungen zunächst zu den Gewinnern, zuletzt drehte sich der Wind aber. Vor allem Techwerte, die bei einem Handelskrieg mit China zwischen die Fronten geraten könnten, stehen unter Druck. Um den deutschen Leitindex Dax ist es ebenfalls schlecht bestellt.