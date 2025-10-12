Aktienvorschau: Stimmungsdämpfer statt Rekordlaune

Vorschau auf die Börsenwoche: Donald Trump schwingt schon wieder den Zollhammer. Dennoch spricht auch hierzulande manches für den Fortgang des Börsenbooms, meint unser Autor.
Eine Woche der Rekorde hat am Freitagnachmittag einen Dämpfer erlitten – wieder war Donald Trump der Spielverderber. Der US-Präsident reagierte auf den Plan schärferer chinesischer Kontrollen beim Export Seltener Erden mit der Ankündigung zusätzlicher Zölle in Höhe von 100 Prozent – Peking droht mit Gegenmaßnahmen. Tags zuvor hatte der Dax ein neues Allzeithoch erreicht, plötzlich sackte der Leitindex um 1,5 Prozent ab. Am Ende stand sogar ein Wochenverlust.