Aktienvorschau: Steht Warsh seinem Förderer zu Diensten?

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Alles schaut auf den neuen Fed-Chef Kevin Warsh – liefert er Donald Trump trotz hoher Inflation die geforderten Zinssenkungen?

Die EZB hat die Erwartungen der Finanzwelt bedient und die Leitzinsen leicht erhöht – zwei weitere Anhebungen könnten dieses Jahr folgen. Noch mehr Spannung verspricht aktuell die Frage, was die US-Notenbank vorhat. Da steht am Mittwoch mit der ersten geldpolitischen Sitzung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh ein zukunftsweisender Termin an. Selbst die sonst so prognosesicheren Börsenanalysten sind unsicher, was er von sich geben wird. Schürt Warsh die Zinserhöhungserwartungen vor einer möglichen Entscheidung im Juli – oder folgt er dem US-Präsidenten, der Zinssenkungen herbeisehnt? Seine Linie dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte und den US-Dollar haben. Dafür braucht Warsh allerdings auch Mehrheiten im sogenannten Offenmarktausschuss.

Fällt die Inflation „wie ein Stein“? Trump sagt, er sehe keinen Grund für Zinserhöhungen, hat aber mit dem Iran-Krieg alles dafür getan, dass die Preise steigen. Ein eklatanter Widerspruch also. Im Mai ist die Inflationsrate mit 4,2 Prozent auf ein Dreijahreshoch in den USA gestiegen. Dass sie – wie Trump orakelt – „wie ein Stein“ fallen werde, sobald Ruhe am Persischen Golf einkehrt, dürfte ein Wunschtraum bleiben – für die USA wie auch für die Eurozone.

Unterm Strich haben sich die KI-beseelten Aktienmärkte erstaunlich wenig vom militärischen Konflikt und der Energiekrise beeindrucken lassen. Vielmehr haben sie sich von der Politik ein Stück weit abgekoppelt. Dass sie nun – da jetzt aber wirklich (!) die Waffen schweigen sollen – sofort in Überschwang verfallen, ist daher unwahrscheinlich. Immerhin hat die DZ Bank gerade erst ihr Jahresendziel für den Dax von 25.000 auf 27.500 Zähler nach oben gesetzt, die Entspannung in Nahost vorausgesetzt.

SpaceX ist somit erfolgreich gestartet

Ganz aktuell drängt sich die Frage auf, welche Wellen der Hype um das Mega-Event der Vorwoche – der Börsengang von SpaceX an der Technologiebörse Nasdaq – in den nächsten Tagen noch schlägt. Der erste festgestellte Kurs hatte bei 150 US-Dollar gelegen – gut elf Prozent über dem schon hoch angesiedelten Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Im weiteren Verlauf landete der Kurs dank starker Nachfrage bei 161 US-Dollar. SpaceX ist somit erfolgreich gestartet – die Elon-Musk-Show kann weitergehen.