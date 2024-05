1 Die Rekordrally des Dax muss sich in der neuen Woche einer Realitätsprüfung unterziehen. Foto: imago/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Wer der Börsenregel „Sell in May“ folgte, ist bisher nicht glücklich geworden. Lohnt sich jetzt sogar der Einstieg? Unser Börsenexperte blickt auf die kommende Handelswoche.











Manchmal hört sich das Investieren an der Börse so einfach an. „Nicht alle Eier in einen Korb legen“ oder „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten.“ Einige dieser Börsenweisheiten haben einen wahren Kern – doch ungeprüft sollten man ihnen nicht folgen. Das zeigt dieser Tage eine der gängigsten Börsenregeln: „Sell in May and go away“. Die zweite Hälfte des Zitats besagt: „But remember to come back in September“. Übersetzt ruft dieses Sprichwort also dazu auf, sich im Mai von Aktien zu trennen, um im September wieder einzusteigen.