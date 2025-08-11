Aktienvorschau: Schwankende Kurse – weil Trump es so will

Vorschau auf die Börsenwoche: Das Zoll-Wirrwarr veranlasst die Aktienkurse zur Achterbahnfahrt. Für den Dax gibt es auch etwas Positives.

Die neuen US-Zölle sind in Kraft – nun aber wirklich. Seit Donnerstag wird für die meisten Importe aus der EU ein Zollsatz von mindestens 15 Prozent erhoben. Die deutschen Automobilhersteller und Zulieferer zahlen noch immer 27,5 Prozent und sehen sich auch durch die Unklarheit, wann es für sie runtergeht, belastet. Zusätzlich stiftet Präsident Donald Trump mit seinen willkürlichen Strafzöllen gegen Handelspartner wie Brasilien (50 Prozent), Indien (25) und Kanada (35) oder aber mit seiner Drohung, Computerchips bei der Einfuhr mit einem 100-Prozent-Zoll zu belegen, weiter Unruhe in der Weltwirtschaft.

Volatilität dürfte im August noch anhalten

Und die Aktienkurse? Fallen zwischenzeitlich und klettern wieder. So gerät der Start in den August, wie das bisherige Börsenjahr insgesamt, volatil. Dieser Zustand dürfte in einem eher schwächeren Börsenmonat eine Weile anhalten, erwarten die LBBW-Analysten.

Am Dienstag werden die US-Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht. Schon jetzt erkennen die Commerzbank-Analysten, dass sich die Zölle in den Preisen langsam bemerkbar machen. Güter, die typischerweise importiert werden, häufig aus China, hätten sich stärker verteuert als früher üblich – etwa für Hausgeräte. Ein kräftiger Inflationsschub stehe aber nicht an, heißt es.

Die insgesamt moderaten Kurszuwächse in den USA sind eine Folge steigender Gewinnerwartungen gerade im Tech-Sektor. Wegen des anhaltenden Investitionsbooms in KI hat der Nasdaq 100 am Freitag in New York ein neues Rekordhoch erreicht.

„Dax ist ein attraktives Investment“

Auch der deutsche Aktienmarkt darf hoffen: Dank politischer Trends sei der Dax ein attraktives Investment, so die Commerzbank. Denn die Fiskalpolitik sei expansiv, die Verteidigungsausgaben stiegen, und es gebe womöglich bald einen Waffenstillstand in der Ukraine, so die Argumentation. Investoren sollten jedoch in schwächeren Marktphasen ihre Positionen aufstocken, weil der Dax hoch bewertet sei – seit Monaten bewege er sich unter größeren Schwankungen seitwärts im Bereich der Marke von 24 000 Punkten. Spekulationen über eine Senkung der US-Leitzinsen könnten den Dax in den nächsten Wochen aber weiter anschieben.