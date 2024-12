Aktienvorschau: Nach der EZB ist vor der Fed: Bremst die US-Notenbank die Börsenparty?

1 Aktienhandel an der Wall Street – geht die Rekordjagd weiter? Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Ausblick auf die Börsenwoche: Die US-Währungshüter könnten die ausgelassene Stimmung am Markt rasch wieder dämpfen.











Die Weihnachtsrallye am Aktienmarkt scheint in diesem Jahr vorgezogen worden zu sein. Nach einem furiosen Höhenflug Anfang Dezember kehrte zuletzt wieder etwas Ruhe ein, die Zinssenkung der EZB konnte keine größeren Impulse mehr setzen. Das Börsenjahr kann mit einem Dax-Plus von derzeit über 20 Prozent eigentlich jetzt schon als großer Erfolg abgehakt werden. Doch in der letzten vollen Handelswoche 2024 stehen noch wichtige Ereignisse an.