Aktienvorschau: Krisen und Kriege eher Chance als Risiko

Blick auf die kommende Börsenwoche: An den Aktienmärkten wird die alte Logik umgedreht: Rüstungswerte schießen in die Höhe – voraussichtlich auch in 2026.
Eines hat der Blitzstart der Börsen ins neue Jahr wieder eindrucksvoll dokumentiert: Politische Krisen werden von den großen Anlegern diesseits und jenseits des Atlantiks nicht mehr als Risiko gefürchtet, sondern vielmehr als Chance bejubelt. Der Angriff der USA auf Venezuela? Kein Problem. Der Krieg in der Ukraine? Eingepreist. Die Spannungen in Nahost? Folgenlos. Eine Auseinandersetzung um Grönland? Käme wie gerufen. Der China-Taiwan-Konflikt? Erst mal abwarten.