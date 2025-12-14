Aktienvorschau: Kommt die Porsche-Aktie wieder auf Touren?

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Sportwagenbauer hofft mit einem neuen Sparpaket auf die Wende. Diese könnte auch an den Aktienmärkten gelingen, meint unser Autor.
Dass Porsche bewegte Tage erlebt, ist offensichtlich. Mit dem der Belegschaft ansatzweise vorgestellten neuen Sparpaket geht der Blick direkt ins neue Jahr. Dies berührt auch die Aktie, die seit ihrem Höchststand Ende Mai 2023 von gut 120 Euro einen langen Verfall erlebt hat und aus dem Leitindex Dax geflogen ist. Nach ihrem Tiefstand unter 40 Euro am 26. Juni dieses Jahres hat jedoch eine Erholung eingesetzt, sodass die Aktie aktuell bei gut 47 Euro notiert und 2026 in einen stabilen Aufwärtssog geraten könnte.