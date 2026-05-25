Aktienvorschau: In froher Erwartung des Kriegsendes

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Leitindizes bewegen sich schon auf Rekordniveau – folgt jetzt die Rallye, sobald endgültig Frieden am Golf einkehrt?
Wenn es nicht Donald Trump wäre, der den Durchbruch im Iran-Konflikt angekündigt hat, könnte man aufatmen: Eine Waffenruhe inklusive Öffnung der Straße von Hormus könnte zur weltwirtschaftlichen Erholung beitragen und die letzten Bremsen an den Finanzmärkten lösen. Doch auf das Wort von Trump lässt sich keine Anlagestrategie aufbauen – bevor nichts unterschrieben wurde, ist auch nichts gewiss.