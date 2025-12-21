Aktienvorschau: Höher die Kurse nie steigen

Die Anleger können gut gelaunt auf das Börsenjahr 2025 zurückschauen – und müssen im neuen Jahr angesichts der vielfältigen Risiken dennoch auf der Hut sein.
Kurz vor Jahresschluss ist Zeit für die (vorläufige) Endabrechnung: Insgesamt können die Anleger wahrlich zufrieden sein, denn es war ein überdurchschnittliches, wenn auch gänzlich widersprüchliches Börsenjahr. Zum dritten Mal in Folge hat der Leitindex Dax klar zugelegt – mit einem Plus von etwa 22 Prozent gegenüber Ende Dezember 2024 verlief der Aufwärtstrend ähnlich steil wie in den beiden Jahren davor. Auch Gold und Silber haben 2025 neue Spitzenwerte erreicht. Höher die Kurse nie steigen!