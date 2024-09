Aktienvorschau: EZB-Zinssenkung im Anmarsch – Fed-Sitzung wirft Schatten voraus

1 EZB-Chefin Christine Lagarde: Zinssenkung ante portas Foto: dpa/Arne Dedert

Ausblick auf die Börsenwoche: Die EZB peilt ihren nächsten Zinsschritt an. Aber die Musik spielt derzeit vor allem in den USA, schreibt Finanzkorrespondent Hannes Breustedt.











Link kopiert



Der September gilt traditionell als schwacher Börsenmonat – bislang macht er seinem schlechten Ruf alle Ehre. Sorgen um eine drohende Rezession in den USA stoppten die Rekordjagd an den Aktienmärkten und ließen auch den Dax deutlich zurückfallen. Diese Woche sind die Augen auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet. Doch die Musik spielt derzeit vor allem in den USA.