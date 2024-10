Aktienvorschau: Der Dax bleibt im Höhenrausch – wann geht der Rallye die Puste aus?

1 Dax-Kurschart an der Frankfurter Börse Foto: dpa/Arne Dedert

Ausblick auf die Börsenwoche: Die Rekordjagd hält dank Unterstützung der EZB an. Angesichts des trüben Wirtschaftsausblicks ist Euphorie aber deplatziert, mein Finanzexperte Hannes Breustedt.











Die Zinssenkungen der EZB treiben die Märkte weiter an – der Dax eilt von einem Allzeithoch zum nächsten. Beim Zentralbankgeld lautet die Börsenregel: Die Flut hebt alle Boote. Tatsächlich sind nicht nur Aktien obenauf, sondern auch andere zinslose Anlagen wie Gold. Allerdings: So billig ist das Geld der Notenbanken gar nicht, und eine neue Ära ultraniedriger Zinsen ist auch nicht in Sicht. Treiben Anleger es zu weit?