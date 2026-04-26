Aktienvorschau: Dax-Schwergewichte in Spendierlaune

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Von wegen Krise – die im Leitindex Dax versammelten Unternehmen schütten Dividenden im Rekordumfang an die Aktionäre aus.
Wie sehr leidet die deutsche Wirtschaft? Die Straße von Hormus ist weiterhin dicht, der Ölpreis liegt wieder klar über 100 US-Dollar pro Fass. Die Folgen der hohen Energiepreise belasten immer mehr Unternehmen – bei vielen muss man sich auf pessimistische statt hoffnungsfrohe Ausblicke gefasst machen. Entsprechend der trostlosen Lage schwächelt der Dax: minus 2,3 Prozent über die vorige Woche hinweg.