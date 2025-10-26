Aktienvorschau: Bremsspuren bei Porsche & Co

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Autohersteller kämpfen mit altbekannten und ganz neuen Problemen. Doch es gibt Zeichen der Hoffnung, meint unser Autor.
Fast eine Milliarde Euro Betriebsverlust im dritten Quartal, operativer Gewinn 99 Prozent unter Vorjahr, vermutlich ein weiteres Jahr mit Absatzminus: Porsche steckt in einer historischen Krise. Die Rolle rückwärts bei E-Autos, der vernagelte Luxusmarkt in China, Trumps Zölle – die verwöhnten Zuffenhausener kämpfen mit gravierenden Kostenfaktoren. Die Börse reagierte am Freitagabend mit einem Dämpfer. Die Papiere von Mercedes-Benz rutschten gleich mit ab.