Aktienvorschau: Anleger können mutig auf 2026 schauen

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Investitionen in Dax-Werte sollten sich auch im neuen Jahr lohnen. Die Vorzeichen sind durchaus positiv, meint unser Autor.

Der Winter hat noch nicht begonnen, da beginnen schon die Vorausschauen auf 2026 – was wegen der Schreckhaftigkeit der Aktienmärkte besonders heikel erscheint. So stellen die Commerzbank-Experten einerseits fest, dass der Dax mit einer recht hohen Bewertung in das neue Börsenjahr geht. Andererseits zeigen sie sich vorsichtig optimistisch, dass die Gewinne der im Leitindex präsenten Unternehmen erstmals seit drei Jahren wieder deutlich wachsen.

Zuversichtlicher Blick auf das neue Geschäftsjahr Nach dem enttäuschenden Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinnrückgang um 0,7 Prozent könnten die Dax-Unternehmensgewinne 2026 um rund 14 Prozent steigen, wird die gebündelte Erwartung der Unternehmensanalysten wiedergegeben – was den Commerzbänkern selbst etwas zu ambitioniert erscheint.

Gleichwohl sehen sie einige gute Gründe, warum die Unternehmen wieder bessere Zahlen erzielen dürften. Insbesondere werde die deutsche Konjunktur dank des Fiskalpakets und der acht EZB-Leitzinssenkungen stärker wachsen als 2025. In den USA könnte die Wirtschaft stärkeren Rückenwind durch weiter sinkende Leitzinsen bekommen. Und die in diesem Jahr erfolgte starke Aufwertung des Euro, die vielen exportorientierten Dax-Unternehmen wehtue, dürfte wieder deutlich an Dynamik verlieren.

Rat an die Anleger: im Dax investiert bleiben

Zudem werde sich 2026 zunehmend zeigen, dass durch den KI-Einsatz Effizienzgewinne möglich seien. Risikofaktoren wie den Export in die USA gibt es auch. Dennoch lautet der Ratschlag, dass Anleger im Dax investiert bleiben und ihre Positionen in schwächeren Marktphasen aufstocken sollten.

Aktuell ist erst einmal Zittern angesagt: In den USA haben nervöse Anleger am Freitag eine weltweite Verkaufswelle ins Rollen gebracht. Grund sind die Arbeitsmarktdaten und die überhöhten Bewertungen im Technologiesektor. Platzt da eine Blase? Auch US-Investmentbanken halten eine Kurskorrektur in naher Zukunft für möglich. Zumindest könnte die Unsicherheit Anfang der Woche den Dax noch nach unten drücken.