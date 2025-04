Aktienvorschau: Anleger hegen Hoffnung – doch die Lage bleibt brandgefährlich

1 Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren: In der neuen Woche legen neun Unternehmen aus dem Dax Zahlen vor (Symbolfoto). Foto: DANIEL ROLAND/AFP

Ausblick auf die Börsenwoche: Zollhoffnungen haben die Aktienkurse zuletzt wieder ansteigen lassen – die Lage bleibt aber brandgefährlich, meint unser Autor.











Link kopiert



Drohen und Einlenken: Es ist ein Hin und Her, das seit Wochen auf die Finanzmärkte einwirkt. Wie ein Puppenspieler steuert US-Präsident Donald Trump die Bewegungen an den Weltbörsen – das hat massive Folgen auch für Anleger in Deutschland. „Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte wird gegenwärtig vom Live Ticker bestimmt“, beschreibt Robert Halver von der Baader Bank die Lage. Der Zollstreit dürfte auch in der neuen Woche das Geschehen an der Börse dominieren.