Aktienvorschau: Anfang gut – alles gut?

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Nach dem Turbostart ins neue Jahr könnten die Börsianer voller Zuversicht nach vorne schauen – wenn da nicht Donald Trump wäre.
Die Neujahrsrallye ist gelaufen – der Leitindex Dax legt eine Verschnaufpause ein. Die optimistischen Erwartungen der Analysten, dass die Dax-Unternehmen ihre Gewinne im neuen Geschäftsjahr um 13 Prozent steigern werden, hätten für den vielversprechenden Jahresstart am Aktienmarkt gesorgt, ziehen die Commerzbänker eine erste Bilanz.