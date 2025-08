Aktienmarkt im Aufschwung: Dax startet mit Plus – Erholung setzt sich fort

1 Nach den es in der vergangenen Woche auf dem Aktienmarkt bergab ging, geht es nun wieder bergauf (Archivbild). Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Der deutsche Aktienmarkt erholt sich weiter. Der Leitindex Dax steigt am Dienstag in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent.











Link kopiert



Der deutsche Aktienmarkt knüpft im frühen Handel an die zu Wochenbeginn eingesetzte Erholung an. Der Leitindex Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 23.928 Punkte, nachdem er tags zuvor 1,4 Prozent gewonnen hatte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Morgen um 1,0 Prozent auf 30.856 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,5 Prozent.