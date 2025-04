Aktienmarkt: Dax schwächelt vor Trump-Zollbekanntgabe

1 Die Zollankündigungen wirken sich auf den Dax aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Vor der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgezogen. Der Dax verringerte am Mittwoch im späten Handel allerdings seine zuvor deutlichen Verluste im Zuge einer moderaten Erholung an der Wall Street. Der Leitindex schloss mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 22.390,84 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor letztlich 0,71 Prozent auf 27.494,40 Zähler.