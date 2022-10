1 In der vergangenen Woche legte der Dax rund 1,5 Prozent zu. Foto: imago images/Sven Simon

Die Bilanzsaison läuft auf Hochtouren. Am Mittwoch wird Mercedes-Benz über das zurückliegende Quartal berichten, am Freitag der Konkurrent Volkswagen. Mit dem Chemieriesen BASF öffnet außerdem ein Unternehmen seine Bücher, das von den hohen Kosten für Erdgas ganz besonders stark betroffen ist. Bereits am 12. Oktober warnte BASF vor einem Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal und kündigte ein Sparprogramm an.

Vergleichsweise geringfügig von der Energiekrise betroffen sind die großen Technologie-Konzerne. Neben dem deutschen Softwarekonzern SAP veröffentlichen am Dienstag Microsoft und der Google-Mutterkonzern Alphabet ihre Quartalsberichte. Am Mittwoch folgt Meta, die Dachgesellschaft der sozialen Netzwerke Facebook, Whatsapp und Instagram. Donnerstag sind Apple und Amazon an der Reihe.

EZB vor weiterer Zinserhöhung

Ebenfalls am Donnerstag tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). Angesichts der galoppierenden Inflation dürfte die Notenbank ihren Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte anheben. Eine erste Schätzung der deutschen Teuerungsrate für Oktober folgt am Freitag.

Der Auftrieb bei den Lebenshaltungskosten dämpft den Konsum, gleichzeitig leiden die Unternehmen unter steigenden Produktionskosten. Wie sich diese toxische Mischung auf die Wirtschaftsleistung auswirkt, werden am Freitag Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal zeigen. Viele Ökonomen erwarten einen Rückgang.

Noch hält sich der Aufschwung in den Vereinigten Staaten

Die US-Wirtschaft dagegen dürfte im dritten Quartal noch gewachsen sein – eine erste Schätzung hierzu kommt am Donnerstag. Doch auch in den Vereinigten Staaten drohe eine Rezession, „wenn die massiven Zinserhöhungen der Fed vollständig durchschlagen“, prognostiziert die Commerzbank mit Blick auf die US-Notenbank.