1 Der Deutsche Aktienindex kämpft um die Marke von 13 000 Zählern. Foto: AFP/Daniel Roland

Unsere Börsenexperten blicken auf die kommende Woche. Neben verschärften Ängsten um die Gasversorgung bringt sie auch neue Inflationsdaten aus den USA.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Diese Woche sollen die Temperaturen wieder über 30 Grad steigen, und auch viele Börsianer dürften ins Schwitzen geraten. Denn am Mittwoch wird die US-Inflationsrate für Juli veröffentlicht. Die meisten Analysten erwarten einen neuerlichen Anstieg, was die US-Notenbank in ihrer Absicht bestärken dürfte, den Leitzins weiter kräftig zu erhöhen. Die Rezessionsängste werden damit weiter zunehmen.