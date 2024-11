Aktien von Mercedes und Porsche brechen ein: Wie Trumps Zolldrohung die deutschen Autobauer unter Druck bringt

1 Trump droht mit hohen Zöllen – davon wäre auch Mercedes betroffen. Foto: dpa/Evan Vucci

Die Angst vor dem Zollschock geht um: Trumps Rückkehr als US-Präsident lässt BMW, Mercedes, Porsche und Co. an der Börse abschmieren.











Donald Trumps Rückkehr als US-Präsident ist für die deutschen Autobauer eine Hiobsbotschaft. So sehen es zumindest die Aktionäre – an der Börse geht es für die Branche steil bergab. Der Autosektor findet sich nach Trumps Wahlerfolg am unteren Dax-Ende wieder: BMW gibt – zusätzlich belastet durch schwache Quartalszahlen – zeitweise 7,5 Prozent ab; Mercedes-Benz 6,5 Prozent; die Porsche AG 6,3 Prozent und der Volkswagen-Konzern 5,5 Prozent. Die Aktie der Porsche AG fiel auf den tiefsten Stand seit dem Handelsstart vor über zwei Jahren, seit Jahresbeginn ist der Kurs um mehr als 20 Prozent eingebrochen.