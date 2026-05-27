Rudi Cerne präsentiert im Juli 2026 eine neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY... Vermisst“. Das ZDF stellt darin vier Fälle aus Deutschland vor.

Moderator Rudi Cerne führt am Mittwoch, 8. Juli 2026, durch die Ausgabe „Aktenzeichen XY... Vermisst“. Die Sendung läuft um 20.15 Uhr im ZDF und ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF und SRF. Anders als bei der regulären Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ stehen hier keine klassischen Kriminalfälle im Vordergrund, sondern Vermisstenfälle, bei denen Polizei und Angehörige weiter auf Hinweise hoffen.

Einer der Fälle betrifft Jutta Schulz aus dem Landkreis Harz. Sie wird seit April 2014 vermisst. Damals war sie 53 Jahre alt. Im Laufe der Ermittlungen gab es Hinweise auf einen unbekannten Mann. Unklar ist, ob er mit ihrem Verschwinden in Verbindung steht.

Aus dem Landkreis Rastatt stammt der Fall Alexander Bohnert. Der 51-jährige Familienvater brach nach einer Nachtschicht zu einer Wanderung auf. Eine Überwachungskamera zeichnete diesen Moment noch auf. Danach verliert sich seine Spur.

Auch der Fall Sebastian Geier aus dem Landkreis Kitzingen wird in der Sendung behandelt. Der 27-Jährige ist körperlich und geistig eingeschränkt. Nach dem Tod seiner Mutter im April 2020 verschwand er, tauchte später wieder auf und verschwand kurz darauf erneut.

Der vierte Fall dreht sich um Corina Niemand aus Dresden. Die zweifache Mutter wird seit März 2024 vermisst. Sie verschwand aus ihrer Wohnung, ohne dass es bislang einen eindeutigen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort gibt. In der Sendung wird auch die Frage aufgegriffen, ob eine heimliche Verabredung eine Rolle gespielt haben könnte.

Mit der Sondersendung will das ZDF die Fälle erneut in die Öffentlichkeit bringen. Die Ermittler hoffen, dass Zuschauer Beobachtungen melden oder Hinweise geben können, die bei der Suche nach den Vermissten weiterhelfen.