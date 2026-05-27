Rudi Cerne präsentiert im Juli 2026 eine neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY... Vermisst“. Das ZDF stellt darin vier Fälle aus Deutschland vor.
Moderator Rudi Cerne führt am Mittwoch, 8. Juli 2026, durch die Ausgabe „Aktenzeichen XY... Vermisst“. Die Sendung läuft um 20.15 Uhr im ZDF und ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF und SRF. Anders als bei der regulären Ausgabe von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ stehen hier keine klassischen Kriminalfälle im Vordergrund, sondern Vermisstenfälle, bei denen Polizei und Angehörige weiter auf Hinweise hoffen.