„Aktenzeichen XY“ gibt es jetzt auch mit einem eigenen Update-Format. Die erste Ausgabe brachte bereits spannende Hinweise: Vom Discounter-Überfall in Essen über den Millionen-Coup in Magdeburg bis hin zum brutalen Angriff in Bocholt.
Seit dieser Woche gibt es mit „Aktenzeichen XY… Update“ ein neues Online-Format im ZDF-Streaming-Portal. Eine Woche nach der TV-Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ können Zuschauerinnen und Zuschauer ab 17 Uhr aktuelle Informationen zu den vorgestellten Fällen abrufen – zusätzlich auch über ZDFheute.