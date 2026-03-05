Eine Woche nach der Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ sind bei der Polizei mehrere neue Hinweise eingegangen. Auch ein Mordfall aus Köln, der seit 1991 ungeklärt ist, könnte dadurch wieder Bewegung bekommen.
Nach dem TV-Aufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ vom 25. Februar sind bei den Ermittlern rund 30 neue Hinweise zum Mord an Seckin Caglar eingegangen. Die damals 16-jährige Supermarkt-Angestellte war am Abend des 16. Oktober 1991 nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Am nächsten Morgen fand man ihren Leichnam in Köln in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mädchen vergewaltigt und erdrosselt.