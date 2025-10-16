Neue Spur im Mordfall von 1973, über 60 Hinweise bei einem Millionenbetrug und entscheidendes Fotomaterial zu einem gesuchten Gewalttäter: Eine Woche nach „Aktenzeichen XY“ gibt es gleich in drei Fällen wichtige Fortschritte – und neue Hoffnung auf Aufklärung.
Eine Woche nach der Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ am 8. Oktober 2025 melden die Ermittler deutliche Fortschritte in gleich drei Fällen. Dabei geht es um einen fast 50 Jahre alten Mord, einen internationalen Aktienbetrug und eine Fahndung wegen versuchten Mordes.