Aktenzeichen XY... Ungelöst : Zwölf neue Folgen für 2026 angekündigt

Das ZDF startet mit zwölf neuen Folgen "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ins Jahr 2026. In der ersten Ausgabe geht es um zwei ungeklärte Mordfälle und einen kuriosen Raubüberfall, bei dem die Täter selbst die Polizei riefen.
Die Polizei bittet Zuschauerinnen und Zuschauer wieder um aktive Mithilfe zur Aufklärung von Kriminalfällen. ZDF zeigt am Mittwoch, 21. Januar, um 20:15 Uhr die erste Folge "Aktenzeichen XY... Ungelöst" des Jahres. Insgesamt sind zwölf Sendungen von Januar bis Dezember 2026 geplant, schreibt der Sender in einer Mitteilung.