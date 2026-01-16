Aktenzeichen XY... Ungelöst : Zwölf neue Folgen für 2026 angekündigt

Das ZDF startet mit zwölf neuen Folgen "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ins Jahr 2026. In der ersten Ausgabe geht es um zwei ungeklärte Mordfälle und einen kuriosen Raubüberfall, bei dem die Täter selbst die Polizei riefen.

Die Polizei bittet Zuschauerinnen und Zuschauer wieder um aktive Mithilfe zur Aufklärung von Kriminalfällen. ZDF zeigt am Mittwoch, 21. Januar, um 20:15 Uhr die erste Folge "Aktenzeichen XY... Ungelöst" des Jahres. Insgesamt sind zwölf Sendungen von Januar bis Dezember 2026 geplant, schreibt der Sender in einer Mitteilung.

In der ersten Folge der legendären Fahndungssendung geht es unter anderem um zwei Morde, die auch viele Jahre später noch Fragen aufwerfen. Der erste Fall: Eine Seniorin wird in der eigenen Wohnung ermordet. Kurz vor ihrem Tod hatte sie Besuch von einem Fremden. Im zweiten Fall verschwindet ein 13-jähriges Mädchen und wird wenig später tot aufgefunden.

Zwei Morde und zwei Raubüberfälle

Weiter präsentiert Moderator Rudi Cerne (67) in der ersten Folge einen Raubüberfall, bei dem die unbekannten Täter selbst die Polizei rufen, sowie einen Überfall auf einen Rentner, der seine Ersparnisse zu Hause deponiert hat. Die Täter entkommen mit einer beträchtlichen Summe Bargeld.

Die zwölf Folgen werden über das ganze Jahr verteilt jeweils am Mittwochabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt und sind danach jeweils 30 Tage im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.

"ZDF True Crime"-Kanal auf YouTube

Bereits seit November 2025 bündelt das ZDF im neuen YouTube-Kanal "ZDF True Crime" seine Crime-Formate. Wöchentlich gibt es neue Inhalte zu "True Crime" aus dem XY-Kosmos, ZDFinfo und "hallo deutschland". Auch der Podcast "Aktenzeichen XY... Unvergessene Verbrechen" ist auf dem Kanal ab sofort abrufbar. Dieser hat seit dem Start im November 2025 bereits 30.000 Abonnenten, wie der Sender mitteilt. Die Videos wurden über fünf Millionen Mal abgerufen.