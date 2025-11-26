Aktenzeichen XY... Ungelöst: XY-Preisträger live zu Gast in Sendung

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat fünf couragierte Bürger mit dem XY-Preis geehrt. Sie verhinderten eine Vergewaltigung, stoppten Mordversuche und retteten Menschenleben. Am 26. November sind die Preisträger live bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" zu Gast.
Mut, der Leben rettet: Am heutigen Mittwoch empfängt Rudi Cerne (67) in seiner Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ganz besondere Gäste. Die diesjährigen Träger des XY-Preises werden ab 20:30 Uhr live im ZDF zu sehen sein. Eine Woche zuvor hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (55) die fünf Alltagshelden im ZDF-Hauptstadtstudio persönlich geehrt.