Aktenzeichen XY... Ungelöst: Polizei zeigt Video von RAF-Terroristen

1 Moderator Rudi Cerne zeigt bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 11. September ein Video des gesuchten RAF-Terroristen Burkhardt Garweg. Foto: ZDF / Nadine Rupp

In der Folge "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 11. September wird die Polizei ein Video veröffentlichen, das das ehemalige RAF-Mitglied Burkhardt Garweg zeigen soll. Sie hofft auf Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten.











Mithilfe eines neuen Videos will die Polizei bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" weitere Hinweise auf die gesuchten RAF-Terroristen Burkhardt Garweg (56) und Ernst-Volker Staub (70) erhalten. Das Video, das in der Sendung vom 11. September (20:15 Uhr im ZDF) live gezeigt wird, stammt laut Pressemitteilung von der Durchsuchung ihrer mutmaßlichen Komplizin Daniela Klette (65). Klette war nach jahrelanger Suche im Februar in Berlin verhaftet worden.