Die ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat einige Hinweise zum spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen gebracht. Die Polizei prüft alles intensiv.
Zum spektakulären Einbruch in den Tresorraum einer Sparkasse in Gelsenkirchen sind nach der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ zahlreiche Hinweise eingegangen. „Es gab während und nach der Sendung Hinweise in einem bisher mittleren zweistelligen Bereich“, sagte eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage. Inwieweit diese Angaben die Ermittlungen voranbringen, könne bisher nicht gesagt werden.