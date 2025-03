Messerangriff in einer Apotheke, eine tote Frau im See und ein rätselhafter Vermisstenfall: Das sind die Themen der aktuellen Folge von „Aktenzeichen XY… ungelöst“.

An diesem Mittwoch, 26. März, ist es wieder soweit: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ geht um 20:15 Uhr im ZDF sowie zeitgleich im SRF 1 auf Sendung. In der aktuellen Ausgabe bitten Rudi Cerne und die Polizei erneut um die Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer – bei gleich vier Fällen, die ungelöst geblieben sind.

Für alle, die die Erstausstrahlung verpassen, gibt es zwei Wiederholungen: um 23:15 Uhr bei ZDF Neo und in der Nacht auf Donnerstag, am 27. März um 03:00 Uhr im ZDF. Die nächste Folge folgt am 16. April.

Die heutigen Fälle bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“

Überfall in Apotheke

Ein bewaffneter Mann betritt kurz vor Ladenschluss eine Apotheke – mit gezücktem Messer. Während sich eine Mitarbeiterin in Sicherheit bringen kann, bleibt ihre Kollegin allein mit dem Täter zurück. Die Ermittler hoffen auf Hinweise, die zur Identifizierung des Angreifers führen.

Frauenleiche im See

Ein Passant entdeckt am Ufer eines Sees die Leiche einer Frau. Die Polizei kann die Tote schnell identifizieren – doch wer hat sie getötet und warum? Die Sendung setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Raub in Tankstelle

Gerade will ein Tankwart die Tageseinnahmen im Tresor sichern, da wird er von zwei maskierte Männern überfallen. Auffällig: Die Kleidung der Täter – möglicherweise ein entscheidender Hinweis.

Vermisste ermordet?

Eine Frau verschwindet spurlos. Die Ermittlungen der Polizei zeigen: Ihr Lebensstil war ungewöhnlich und geheimnisvoll. Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihren Geheimnissen und ihrem Verschwinden? Der Verdacht: Sie wurde Opfer eines Verbrechens.

Über „Aktenzeichen XY… Ungelöst“

Die Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ wird seit 1967 ausgestrahlt und zählt zu den bekanntesten Formaten im deutschen Fernsehen. In jeder Ausgabe stellt Moderator Rudi Cerne reale Kriminalfälle vor – in der Hoffnung, mit Hilfe der Zuschauer neue Hinweise zu gewinnen. Oft führt die Sendung tatsächlich zur Aufklärung von Verbrechen. Wer etwas weiß, kann sich telefonisch oder online bei der Polizei melden – auch anonym.