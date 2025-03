Eleganter Auftritt in New York City Eva Longoria rührt Werbetrommel: Hinreißender Auftritt in Rot

Eva Longoria begeistert bei ihrer Promotour in New York City mit einem atemberaubenden Look. In einem knallroten, figurbetonten Kleid zog die 50-jährige Schauspielerin alle Blicke auf sich, während sie für ihren neuen Disney+-Film warb.