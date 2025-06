Die nächste Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird am Mittwoch, 25. Juni 2025 um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Wann kommt Aktenzeichen XY generell?

Seit 1967 unterstützt "Aktenzeichen XY... Ungelöst" die Polizei bei der Aufklärung schwerer Verbrechen. In jeder Sendung werden ungelöste Fälle vorgestellt, oft mit Hilfe von nachgestellten Szenen und Experteninterviews. Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, Hinweise zu geben und so zur Aufklärung beizutragen.

Die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr im ZDF. Zwischen den einzelnen Sendungen liegen in der Regel drei bis vier Wochen. Zudem gibt es eine längere Sommerpause, in der keine neuen Folgen ausgestrahlt werden.

Sendung verpasst? Hier kann man Aktenzeichen XY schauen

Falls eine Sendung verpasst wurde, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie nachzuholen. Am selben Abend wird die aktuelle Folge gegen 23 Uhr auf ZDFneo wiederholt. In der Nacht gibt es eine weitere Ausstrahlung gegen 3 Uhr im ZDF.

Außerdem ist die neueste Ausgabe nach der Erstausstrahlung im Streamingportal ZDF verfügbar.

Sondersendungen von Aktenzeichen XY

Jährlich gibt es verschiedene Spezialausgaben der Sendung:

Aktenzeichen XY... Vermisst (seit 2022): Fälle verschwundener Personen.

(seit 2022): Fälle verschwundener Personen. Aktenzeichen XY... Cold Cases (seit 2020): Ungeklärte Mordfälle werden erneut aufgegriffen.

(seit 2020): Ungeklärte Mordfälle werden erneut aufgegriffen. Aktenzeichen XY... Vorsicht, Betrug! (seit 2016): Aufklärung über Betrugsmaschen.

(seit 2016): Aufklärung über Betrugsmaschen. Aktenzeichen XY... Gelöst (seit 2017): Rückblick auf Fälle, die nach einer XY-Ausstrahlung aufgeklärt wurden.

Weitere Projekte zu Aktenzeichen XY

Neben der Fernsehsendung gibt es weitere Formate, die sich mit Kriminalfällen und ihrer Aufklärung beschäftigen.

Der XY-Preis wird jährlich für besondere Zivilcourage verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Menschen geehrt, die durch ihr entschlossenes Handeln zur Aufklärung eines Verbrechens beigetragen oder andere Personen in Notlagen unterstützt haben. Um die Verleihung des XY-Preises geht es in der Aktenzeichen-Folge am 14. Mai 2025.

Im Podcast „Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen“ diskutiert Rudi Cerne gemeinsam mit seinen Co-Hosts Conny Neumeyer und Nicola Haenisch-Korus über gelöste Fälle, die oft eine besondere Wendung genommen haben. Experten aus der Ermittlungsarbeit kommen zu Wort und erläutern, welche entscheidenden Hinweise zur Lösung der Fälle geführt haben.

In der Dokureihe „XY gelöst“ reist Sven Voss an die Schauplätze bedeutender Kriminalfälle, spricht mit den ermittelnden Beamten und rekonstruiert die Geschehnisse vor Ort. Durch exklusive Interviews und spannende Hintergrundberichte werden die Zuschauer noch tiefer in die Arbeit der Kriminalpolizei eingeführt.

Was ist Aktenzeichen XY und was macht es besonders?

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist eine der dienstältesten Sendungen im deutschen Fernsehen und unterstützt aktiv die Verbrechensbekämpfung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können durch ihre Hinweise dazu beitragen, ungeklärte Fälle zu lösen. Die enge Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden sorgt dafür, dass die gezeigten Fälle tatsächlich eine Chance auf Aufklärung haben. Seit dem Start der Sendung wurden 5084 Fälle behandelt, davon konnten 1975 Verbrechen aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von 38,8 % entspricht (Stand: 23.10.2024).

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nicht nur eine Fernsehsendung, sondern auch ein gesellschaftlich bedeutendes Format, das bis heute für Spannung sorgt und aktiv zur Aufklärung von Verbrechen beiträgt.