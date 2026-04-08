Ein Mord an einem jungen Arzt, eine getötete Prostituierte und eine brutale Auseinandersetzung vor einer Kneipe: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift im Mai 2026 erneut Fälle auf, bei denen die Polizei auf entscheidende Hinweise hofft.
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im Mai 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne präsentiert am Mittwoch, 6. Mai 2026, um 20.15 Uhr im ZDF mehrere ungeklärte Kriminalfälle. Die Ermittler setzen erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung, um neue Spuren zu gewinnen.