Ein Mord an einem jungen Arzt, eine getötete Prostituierte und eine brutale Auseinandersetzung vor einer Kneipe: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift im Mai 2026 erneut Fälle auf, bei denen die Polizei auf entscheidende Hinweise hofft.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im Mai 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne präsentiert am Mittwoch, 6. Mai 2026, um 20.15 Uhr im ZDF mehrere ungeklärte Kriminalfälle. Die Ermittler setzen erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung, um neue Spuren zu gewinnen.

Die Sendung rekonstruiert sowohl aktuelle als auch lange zurückliegende Verbrechen. In vielen Fällen sind es kleine Beobachtungen oder Erinnerungen, die den entscheidenden Durchbruch bringen können.

Diese Fälle stehen bei „Aktenzeichen XY“ im Mai 2026 im Mittelpunkt

Mord an Assistenzarzt: Vor 26 Jahren wird ein 39-jähriger Arzt brutal getötet. Der Täter konnte bis heute nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat den Fall jedoch nie abgeschlossen und verfolgt weiterhin neue Ansätze, um den Mord aufzuklären.

Prostituierte getötet: Nach dem Mord an einer Prostituierten bleiben am Tatort zwei Kleidungsstücke zurück. Bei deren Untersuchung stoßen die Ermittler auf Hinweise, die Rückschlüsse auf den Täter zulassen könnten. Dennoch ist der Fall bislang ungeklärt.

Fall für die Mordkommission: Zwei Männer geraten in einer Kneipe in Streit und werden des Lokals verwiesen. Kurz darauf eskaliert die Situation: Einer der beiden wird draußen mit schwersten Kopfverletzungen aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch offen.

XY-Preis 2026: Zivilcourage: Zwei Jugendliche hören spät abends Schreie und reagieren sofort. Durch ihr Eingreifen können sie eine Frau vor einer schweren Straftat bewahren. Für ihren Mut werden sie als erste Kandidaten für den XY-Preis 2026 vorgestellt.

Warum Hinweise aus dem Publikum so wichtig sind

Seit Jahrzehnten setzt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ auf die Mithilfe der Zuschauer. Durch Filmrekonstruktionen und gezielte Fragen der Ermittler sollen Erinnerungen geweckt werden. Immer wieder führen Hinweise aus der Sendung dazu, dass Fälle neu aufgerollt oder entscheidend vorangebracht werden.

Wo ist die Mai-Folge zu sehen?

Die Ausgabe läuft am 6. Mai 2026 um 20.15 Uhr im ZDF. Im Anschluss ist sie ab 21.05 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar und bleibt dort bis zum 4. Juni 2026 verfügbar.