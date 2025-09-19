„Aktenzeichen XY“: neue Spuren zur Koffer-Leiche von Bonlanden

Ein Koffer, eine vermisste Frau und viele offene Fragen: Ermittler aus Filderstadt hofften auf Hinweise von TV-Zuschauern - und tatsächlich meldeten sich Zuschauer.
Mit dem Hinweis auf einen Koffer in der Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ hatte die Polizei auf Hinweise zum Leichenfund in Filderstadt gehofft - und sie wurde nicht enttäuscht. „Es gingen einige Hinweise ein“, sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen. Diese würden nun abgearbeitet und geprüft. Ob der heiße Tipp zur Herkunft des Koffers dabei ist, bleibt unklar.