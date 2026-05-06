Zwei tote Babys mit gemeinsamer Vergangenheit, ein Überfall im eigenen Schlafzimmer und Täter auf Rastplätzen: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift im Juni 2026 erneut Fälle auf, bei denen die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im Juni 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne präsentiert am Mittwoch, 3. Juni 2026, um 20.15 Uhr im ZDF mehrere ungeklärte Kriminalfälle. Die Ermittler setzen erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung, um neue Spuren zu gewinnen.