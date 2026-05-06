Zwei tote Babys mit gemeinsamer Vergangenheit, ein Überfall im eigenen Schlafzimmer und Täter auf Rastplätzen: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift im Juni 2026 erneut Fälle auf, bei denen die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im Juni 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne präsentiert am Mittwoch, 3. Juni 2026, um 20.15 Uhr im ZDF mehrere ungeklärte Kriminalfälle. Die Ermittler setzen erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung, um neue Spuren zu gewinnen.

Die Sendung rekonstruiert sowohl aktuelle als auch lange zurückliegende Verbrechen. Oft sind es scheinbar unbedeutende Beobachtungen, die Jahre später zur entscheidenden Spur werden können.

Diese Fälle stehen bei „Aktenzeichen XY“ im Juni 2026 im Mittelpunkt

Geschwister-Mord: In zwei verschiedenen Städten werden vor mehr als 20 Jahren zwei tote Babys gefunden. Lange bleibt unklar, ob es einen Zusammenhang gibt. Neue Erkenntnisse zeigen nun: Die Kinder waren Geschwister. Die Ermittler hoffen, den Fall mit Hilfe der Öffentlichkeit doch noch aufklären zu können.

Im Bett überrascht: Ein Mann wird am Morgen in seiner eigenen Wohnung von Geräuschen aufgeschreckt. Kurz darauf stehen zwei maskierte Männer in der Tür. Was folgt, ist ein brutaler Überfall, bei dem die Täter gezielt vorgehen.

Fall für die Mordkommission: Zwei Gäste geraten in einer Kneipe in Streit und werden des Lokals verwiesen. Wenig später eskaliert die Situation auf der Straße: Einer der Männer wird mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt.

Tatort Rastplatz: Lkw-Fahrer legen täglich Millionen Kilometer zurück und übernachten oft auf Rastplätzen. Genau dort schlagen Täter gezielt zu. Die Ermittler warnen vor einer Serie von Angriffen, bei denen die Opfer im Schlaf überrascht werden.

Überfall auf Juwelier: Zwei Männer überfallen ein Juweliergeschäft und können zunächst unerkannt fliehen. Doch einer der Täter weist ein auffälliges Merkmal auf, das nun eine entscheidende Spur liefern könnte.

XY-Preis 2026: Ein 25-Jähriger greift beherzt ein, als ein Mann nach einer Auseinandersetzung beinahe ins Gleisbett stürzt. Kurz darauf kommt es erneut zu einer gefährlichen Situation, bei der er ein weiteres Mal Zivilcourage zeigt. Dafür wird er als Kandidat für den XY-Preis 2026 vorgestellt.

Warum Hinweise aus dem Publikum so wichtig sind

Seit Jahrzehnten setzt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ auf die Mithilfe der Zuschauer. Durch Filmrekonstruktionen und gezielte Fragen sollen Erinnerungen geweckt werden. Immer wieder führen Hinweise aus der Sendung dazu, dass Fälle neu aufgerollt oder entscheidend vorangebracht werden.

Wo ist die Juni-Folge zu sehen?

Die Ausgabe läuft am 3. Juni 2026 um 20.15 Uhr im ZDF. Im Anschluss ist sie ab 21.45 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar und bleibt dort bis zum 2. Juli 2026 verfügbar.