In der neuen Ausgabe von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am 18. März stehen mehrere schwere Verbrechen im Fokus – von brutalen Raubüberfällen bis hin zu einem Mordfall, der seit fast 40 Jahren ungeklärt ist.
Am Mittwoch, 18. März 2026, zeigt das ZDF um 20:15 Uhr eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Moderator Rudi Cerne führt durch die Sendung, in der Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Gezeigt werden sowohl aufwendig inszenierte Filmfälle als auch aktuelle Studiofälle – ergänzt durch einen internationalen Vermisstenfall.