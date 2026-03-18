In der neuen Ausgabe von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am 18. März stehen mehrere schwere Verbrechen im Fokus – von brutalen Raubüberfällen bis hin zu einem Mordfall, der seit fast 40 Jahren ungeklärt ist.

Am Mittwoch, 18. März 2026, zeigt das ZDF um 20:15 Uhr eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Moderator Rudi Cerne führt durch die Sendung, in der Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Gezeigt werden sowohl aufwendig inszenierte Filmfälle als auch aktuelle Studiofälle – ergänzt durch einen internationalen Vermisstenfall.

Diese Filmfälle werden gezeigt Im Mittelpunkt steht unter anderem ein brutaler Überfall in Köln aus dem Jahr 2023. Zwei Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und täuschen mit einem „Polizei“-Shirt zunächst einen Einsatz vor. Das Opfer wird schwer verletzt, die Täter fliehen mit Bargeld und Wertgegenständen.

Ebenfalls Thema ist ein lange ungeklärter Mord aus Berlin: 1986 wird eine Kneipenwirtin vergewaltigt und getötet. Trotz neuer DNA-Spuren fehlt bis heute eine heiße Spur zum Täter.

Ein weiterer Fall führt nach Holzminden, wo zwei Männer eine 80-jährige Witwe in ihrem Haus überfallen und Schmuck sowie Sammlerstücke im Wert von rund 80.000 Euro erbeuten.

In Euskirchen wiederum steht ein Einbruch im Fokus, bei dem ein elfjähriger Junge plötzlich einem Täter im eigenen Haus gegenübersteht.

Diese Fälle werden im Studio besprochen

Die Sendung greift außerdem einen Raubüberfall auf ein Ehepaar im Raum Magdeburg auf. Täter geben sich als Paketboten aus und gehen gezielt vor – möglicherweise steckt eine Serie ähnlicher Taten dahinter.

Besonders brutal ist ein Fall aus dem Landkreis Offenbach: Drei Männer dringen in ein Haus ein, fesseln eine Familie und verletzen den Hausherrn schwer. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Internationaler Fall

Im Rahmen von „XY International“ wird das Verschwinden der 70-jährigen Teresa Krug behandelt. Die Frau wird erst im Zusammenhang mit einem Mordfall in den Niederlanden vermisst. Spuren führen nach Deutschland – und lassen vermuten, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Wie immer setzt die Sendung auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise können während der Ausstrahlung direkt an die Polizei gemeldet werden.