In der aktuellen Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ bittet die Polizei wieder um Mithilfe – diesmal geht es um brutale Übergriffe, mysteriöse Vermisstenfälle und skrupellose Telefonbetrüger.
Am Mittwoch, 5. November 2025, um 20:15 Uhr widmet sich Rudi Cerne im ZDF erneut ungelösten Kriminalfällen. In der neuen Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ werden mehrere erschütternde Fälle vorgestellt – darunter ein skrupelloser Betrug am Telefon, eine Entführung mitten am Tag und zwei rätselhafte Fälle verschwundener Familienväter.