In der aktuellen Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ bittet die Polizei wieder um Mithilfe – diesmal geht es um brutale Übergriffe, mysteriöse Vermisstenfälle und skrupellose Telefonbetrüger.

Am Mittwoch, 5. November 2025, um 20:15 Uhr widmet sich Rudi Cerne im ZDF erneut ungelösten Kriminalfällen. In der neuen Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ werden mehrere erschütternde Fälle vorgestellt – darunter ein skrupelloser Betrug am Telefon, eine Entführung mitten am Tag und zwei rätselhafte Fälle verschwundener Familienväter.

Die Fälle heute, am 5. November 2025: Betrüger gesucht Ein Ehepaar verliert durch geschickte Telefonbetrüger beinahe seine gesamten Ersparnisse. Was die Täter nicht wissen: Die Polizei hat ihre Stimmen mitgeschnitten. Ob die Tonaufnahmen helfen, die Spur der Betrüger zu verfolgen, zeigt die Sendung.

Geschlagen und entführt

Auf einem belebten Supermarktparkplatz in Tübingen wird eine Frau in ihrem eigenen Auto überfallen und entführt. Mehr als eine Stunde lang ist sie der Gewalt ihres Peinigers ausgeliefert – eine Tat, die viele Fragen offenlässt.

Rätselhaftes Verschwinden

Von einem 29-jährigen Familienvater fehlt plötzlich jede Spur. Bekannte berichten von dubiosen Geschäften, in die er verwickelt gewesen sein soll. Ist er Opfer eines Verbrechens geworden?

Plötzlich verschwunden

Ein Mann fährt gemeinsam mit seinem besten Freund zu einer Veranstaltung – doch nur einer kehrt zurück. Die Polizei sucht nach Hinweisen, was in jener Nacht geschehen ist.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Fahndungssendungen im deutschen Fernsehen. Hinweise aus der Bevölkerung haben immer wieder dazu beigetragen, schwere Straftaten aufzuklären. Die aktuelle Folge ist nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek sowie in der ZDF-App abrufbar.