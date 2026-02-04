Mord auf dem Heimweg, Räuber in Polizeiuniform und ein brutaler Serientäter: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ zeigt im Februar 2026 mehrere ungeklärte Fälle, bei denen die Ermittler dringend auf neue Hinweise hoffen.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im Februar 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne berichtet über mehrere ungeklärte Kriminalfälle – und setzt dabei wie gewohnt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei bittet die Zuschauer aktiv um Mithilfe: Wer etwas gesehen hat oder sich an Details erinnert, kann entscheidende Impulse für die Ermittlungen liefern.

Die Februar-Folge bündelt verschiedene Delikte – von Mord über Raub bis hin zu sexualisierter Gewalt. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die scheinbar ganz alltägliche Situationen erleben – bis sie plötzlich Opfer einer schweren Straftat werden.

Diese Fälle stehen bei „Aktenzeichen XY“ im Februar 2026 im Mittelpunkt

Auf Heimweg ermordet: Eine junge Auszubildende macht sich nach Feierabend auf den Weg zur Wohnung ihrer Eltern. Dort kommt sie jedoch nie an. Am nächsten Tag findet ein Mann ihre Leiche.

Raub durch falsche Polizei: Ein Mann schläft vor dem Fernseher ein. Als er plötzlich von Lärm geweckt wird, stehen zwei vermeintliche Polizisten in seiner Wohnung. Erst später wird klar: Die Männer sind keine Beamten, sondern Räuber.

Schockierende Vergewaltigungsserie: Ein unbekannter Täter zwingt junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen. Die Polizei fahndet mithilfe eines Phantombilds nach dem Mann.

Party neben Überfall: Ein junger Mann zieht in ein Haus und feiert mit Freunden den Einstand. Was niemand ahnt: Direkt nebenan geraten Nachbarn in Todesangst. Während in der einen Wohnung Musik läuft, spielt sich nebenan ein dramatischer Überfall ab.

Banküberfall in 90 Sekunden: Kurz vor Feierabend betritt ein Unbekannter eine Bankfiliale. Viele Angestellte sind noch vor Ort – doch das schreckt ihn nicht ab. Der Täter zieht ein Messer und fordert Geld.

Der nächste Termin steht auch schon fest: Eine neue Folge „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ wird es am 18. März 2026 geben.

Worum geht es bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“?

Das Konzept der Sendung ist seit Jahrzehnten gleich: In nachgespielten Filmsequenzen werden reale Fälle vorgestellt, die bislang nicht aufgeklärt sind. Die Polizei erhofft sich neue Spuren – etwa durch Zeugen, die sich erst später erinnern, oder Menschen, die Informationen lange für sich behalten haben.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ gilt als eines der bekanntesten True-Crime-Formate im deutschen Fernsehen. Immer wieder führt die Sendung dazu, dass sich Hinweise ergeben und die Ermittlungen voranbringen – in manchen Fällen sogar nach vielen Jahren.

Wo ist die Februar-Folge zu sehen?

Die Ausgabe läuft im Fernsehen zur Primetime. Zusätzlich ist sie danach auch im Streaming abrufbar – allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum.