Mord auf dem Heimweg, Räuber in Polizeiuniform und ein brutaler Serientäter: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ zeigt im Februar 2026 mehrere ungeklärte Fälle, bei denen die Ermittler dringend auf neue Hinweise hoffen.
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich im Februar 2026 mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne berichtet über mehrere ungeklärte Kriminalfälle – und setzt dabei wie gewohnt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei bittet die Zuschauer aktiv um Mithilfe: Wer etwas gesehen hat oder sich an Details erinnert, kann entscheidende Impulse für die Ermittlungen liefern.