Eine junge Frau wird auf dem Heimweg ermordet, ein Mann verschwindet spurlos, eine Vergewaltigungsserie erschüttert mehrere Orte: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift heute erneut schwere Verbrechen auf.
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich heute mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne berichtet über mehrere ungeklärte Kriminalfälle – und setzt dabei wie gewohnt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei bittet die Zuschauer aktiv um Mithilfe: Wer etwas gesehen hat oder sich an Details erinnert, kann entscheidende Impulse für die Ermittlungen liefern.