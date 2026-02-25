Eine junge Frau wird auf dem Heimweg ermordet, ein Mann verschwindet spurlos, eine Vergewaltigungsserie erschüttert mehrere Orte: „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ greift heute erneut schwere Verbrechen auf.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ meldet sich heute mit einer neuen Ausgabe zurück. Moderator Rudi Cerne berichtet über mehrere ungeklärte Kriminalfälle – und setzt dabei wie gewohnt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei bittet die Zuschauer aktiv um Mithilfe: Wer etwas gesehen hat oder sich an Details erinnert, kann entscheidende Impulse für die Ermittlungen liefern.

Die Februar-Folge bündelt verschiedene Delikte – von Mord über Raub bis hin zu sexualisierter Gewalt. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die scheinbar ganz alltägliche Situationen erleben – bis sie plötzlich Opfer einer schweren Straftat werden.

Diese Fälle stehen bei „Aktenzeichen XY“ im Februar 2026 im Mittelpunkt

Junge Frauen wurden Opfer von Vergewaltigung: Zwischen 2020 und 2024 kommt es im Raum Hamburg und Neumünster zu mindestens drei schweren Sexualdelikten. Der unbekannte Täter spricht junge Frauen im öffentlichen Raum an, setzt sie unter Druck und droht mit Gewalt. Die Taten weisen Parallelen auf. Trotz DNA-Spuren und Phantombild ist der Mann bislang nicht identifiziert.

Bankraub kurz vor Feierabend: Am 28. November 2024 überfällt ein Mann kurz vor Geschäftsschluss eine Sparkassenfiliale in Villingen-Schwenningen. Er bedroht eine Angestellte mit einem Messer, fordert Bargeld und flüchtet nach rund 90 Sekunden mit seiner Beute.

Vermisst: Pavo Medjedovic: Seit dem 13. November 2023 wird der damals 71-jährige Pavo Medjedovic vermisst. Er verlässt morgens sein Haus und kehrt nicht zurück. Eine Woche später hebt ein Unbekannter mit seiner Bankkarte Geld in Düsseldorf ab. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar: Die 16-jährige Seckin Caglar verschwindet am 16. Oktober 1991 auf dem Heimweg in Köln-Poll. Einen Tag später wird sie tot aufgefunden. Sie wurde vergewaltigt und erdrosselt. Anonyme Briefe mit angeblichen Täterhinweisen stellten sich Jahre später als erfunden heraus. Der Mord ist bis heute ungeklärt.

Vermutliche Serienräuber in Karlsruhe: In der Nacht zum 19. Juni 2024 dringen mehrere Männer in ein Haus in Karlsruhe-Waldstadt ein. Sie fesseln ein Ehepaar, zwingen es zur Öffnung eines Tresors und erbeuten Bargeld und Schmuck. Ein dunkler Pkw wird in Tatortnähe gefilmt. Zudem prüfen Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Überfall in Esslingen.

Brutaler Raubüberfall mit Körperverletzung: In der Nacht zum 4. Februar 2026 dringen drei Männer in ein Haus in Dreieich ein, fesseln und misshandeln die Bewohner. Dem 70-jährigen Hausherrn wird dabei ein Ohr abgetrennt. Die Täter fliehen mit Schmuck und Uhren in einem roten Hartschalenkoffer. Kameras zeichnen Verdächtige und ein mögliches Fluchtfahrzeug auf.

Raubüberfall auf Ehepaar: Am 25. Oktober 2025 verschaffen sich zwei Männer unter dem Vorwand einer Paketzustellung Zutritt zu einem Haus in Magdeburg-Salbke. Sie fesseln ein Ehepaar, bedrohen es mit einer Schusswaffe und stehlen Bargeld und Schmuck. Eine Überwachungskamera an der Haustür filmt die Tatverdächtigen.

Der nächste Termin steht auch schon fest: Eine neue Folge „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ wird es am 18. März 2026 geben.

Worum geht es bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“?

Das Konzept der Sendung ist seit Jahrzehnten gleich: In nachgespielten Filmsequenzen werden reale Fälle vorgestellt, die bislang nicht aufgeklärt sind. Die Polizei erhofft sich neue Spuren – etwa durch Zeugen, die sich erst später erinnern, oder Menschen, die Informationen lange für sich behalten haben.

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ gilt als eines der bekanntesten True-Crime-Formate im deutschen Fernsehen. Immer wieder führt die Sendung dazu, dass sich Hinweise ergeben und die Ermittlungen voranbringen – in manchen Fällen sogar nach vielen Jahren.

Wo ist die Februar-Folge zu sehen?

Die Sendung läuft am 25. Februar 2026 um 20.15 Uhr im ZDF. In der Mediathek ist die Ausgabe ab 21.45 Uhr abrufbar und bleibt dort bis zum 26. März 2026 verfügbar. Wie üblich bittet die Kriminalpolizei im Rahmen der Sendung um konkrete Hinweise aus der Bevölkerung.