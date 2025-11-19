In der nächsten Ausgabe von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ stehen spannende Kriminalfälle im Mittelpunkt. Rudi Cerne berichtet über einen Überfall auf ein Schloss, einen Raub mit tödlichen Folgen und einen tragischen Mord an einem fünfjährigen Kind.
Die nächste Ausgabe von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ steht in den Startlöchern und verspricht wieder einmal packende Kriminalfälle. Rudi Cerne begrüßt die Zuschauer am Mittwoch, den 26. November 2025, um 20:15 Uhr im ZDF, um über ungelöste Verbrechen zu berichten und die Kriminalpolizei um Unterstützung zu bitten. Auch in dieser Folge geht es um Fälle, bei denen jede Spur zählt und die Polizei auf die Mithilfe der Zuschauer angewiesen ist.