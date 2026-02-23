Zwei bislang ungeklärte Verbrechen aus Baden-Württemberg werden am Dienstag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ bundesweit vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.
Wenn Rudi Cerne am Mittwochabend (25. Februar) um 20.15 Uhr im ZDF wieder durch die Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ führt, stehen auch zwei Fälle aus Baden-Württemberg im Fokus. Ermittler aus Rottweil und Karlsruhe hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung – möglicherweise auch aus der Region.