Eine Taxifahrt eskaliert plötzlich: Ein Fahrgast bedroht den Fahrer mit einem Messer, es kommt zum Unfall und zu schweren Verletzungen. Der Fall aus Rastatt wird am 6. Mai 2026 bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ als Studio-Fall vorgestellt.

Am Mittwoch, 6. Mai 2026, behandelt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ auch einen räuberischen Angriff auf einen Taxifahrer aus Baden-Württemberg. Moderator Rudi Cerne stellt den Fall um 20:35 Uhr im Studio vor. Die Aktenzeichen-XY-Sendung beginnt heute wegen einer politischen Sondersendung später als gewohnt.

Fahrt beginnt am Bahnhof Rastatt Die Tat ereignete sich am 8. Mai 2023. Am Bahnhof Rastatt steigen der 29-jährige Elhamuddin Mohammadi und ein mutmaßlicher Komplize in ein Taxi.

Zunächst nennen sie Baden-Baden als Ziel, später den Ortsteil Balg. Während der Fahrt fragt Mohammadi gezielt nach Wechselgeld – offenbar, um den Bargeldbestand des Fahrers einzuschätzen.

Angriff im Fahrzeug und Unfall

Im weiteren Verlauf ändern die Männer laut Ermittlern erneut das Ziel. Als der Taxifahrer wenden will, eskaliert die Situation.

Mohammadi bedroht den Fahrer mit einem Kampfmesser mit rund 21 Zentimetern Klingenlänge und fordert Geld. In der Folge verliert der Taxifahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallt rückwärts gegen ein Gebäude.

Fahrer schwer verletzt

Beim Versuch, sich zu verteidigen, greift der Fahrer nach dem Messer und erleidet dabei schwere Schnittverletzungen an beiden Händen.

Die Täter flüchten anschließend, erbeuten jedoch lediglich das Handy des Opfers.

Tatverdächtiger auf der Flucht

Der schwer verletzte Taxifahrer kann sich in Sicherheit bringen und Hilfe rufen. Der Tatverdächtige Elhamuddin Mohammadi ist weiterhin flüchtig und wird von der Polizei gesucht.

Die geschilderten Abläufe beruhen auf dem aktuellen Stand der Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fall wird im Studio vorgestellt

Der Fall wird bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ als Studio-Fall präsentiert. Die Ermittler hoffen dennoch auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur weiteren Aufklärung beitragen könnten.