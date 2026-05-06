Eine Taxifahrt eskaliert plötzlich: Ein Fahrgast bedroht den Fahrer mit einem Messer, es kommt zum Unfall und zu schweren Verletzungen. Der Fall aus Rastatt wird am 6. Mai 2026 bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ als Studio-Fall vorgestellt.
Am Mittwoch, 6. Mai 2026, behandelt die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ auch einen räuberischen Angriff auf einen Taxifahrer aus Baden-Württemberg. Moderator Rudi Cerne stellt den Fall um 20:35 Uhr im Studio vor. Die Aktenzeichen-XY-Sendung beginnt heute wegen einer politischen Sondersendung später als gewohnt.