Akkus und Batterien entsorgen: Erfindung aus Stuttgart – Tüftler Deniz Keser kämpft gegen brennende Müllberge

Brände, Millionenschäden, Lebensgefahr: Falsch entsorgte Batterien sind ein unterschätztes Risiko. Der Stuttgarter Deniz Keser will dies ändern – mit einer verblüffenden Erfindung.
Eine Innovation aus Stuttgart könnte mithelfen, eines der größten Umwelt- und Sicherheitsprobleme Europas zu lösen. Der Stuttgarter Unternehmer Denis Keser hat mit der SaveBox ein System entwickelt, das Fehlwürfe von Lithium-Ionen-Akkus und Batterien in den Restmüll drastisch reduzieren soll – und damit eine Ursache bekämpfen kann, die täglich zu dutzenden Bränden in Entsorgungsanlagen führt.