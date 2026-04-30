Akkus für Photovoltaik: Mann aus Aichtal scheitert lange daran, seine alten Speicher zu entsorgen

Einen Monat lang versucht ein Mann aus Aichtal, seine alten Solar-Speicher fachgerecht zu entsorgen. Die Verbraucherzentrale vermisst Aufklärung bei den noch recht neuen Regeln.
An Weihnachten seien die drei Speicher in die Knie gegangen, sagt Peter Dinkelacker. Die Speicher, das sind drei Blöcke mit insgesamt sechs Kilowatt. Der Mann auch Aichtal (Kreis Esslingen) hat sich vor einem Monat einen neuen Speicher mit zwölf Kilowatt für seine Solaranlage (10 Kilowattpeak) gekauft; und er hat recht lange erfolglos versucht, die ausrangierten Akkus zu loszuwerden.