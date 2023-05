1 Das Hotel CampusZwei und das Joe Pena’s leiden besonders unter der Situation auf dem Akademiehof. Foto: Jürgen Bach

Am Wochenende hat die Polizei den Akademiehof geräumt – wieder einmal. Ein Hotelier zieht nun Konsequenzen. Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht denkt inzwischen zumindest über ein Verweilverbot nach.









Ludwigsburg - Harald Kilgus beobachtet die Situation auf dem Ludwigsburger Akademiehof seit Jahren. Beinahe ein Jahrzehnt betreibt er dort das Hotel CampusZwei – nun reicht es dem Hotelier. In den Nächten von Freitag bis Sonntag schließt er sein Haus und vermietet keine Zimmer mehr, denn das, was seinen Gästen an den Wochenenden blüht, will er ihnen nicht länger antun.