1 Bilder, die der Vergangenheit angehören sollen: Wilde und aggressive Gelage auf dem Akademiehof, die voriges Jahr sogar in einem Verweilverbot gipfelten. Foto: Simon Granville

Messer, Drogen, Gewalt – fürs Erste vorbei: Auf dem Problemplatz Ludwigsburgs ist fast Ruhe eingekehrt. Eine neue Bar soll sie sichern.









Von außen kommt die neue Bar, die am Freitag in Ludwigsburg eröffnet, unscheinbar daher. Schwarz lackiert und rechteckig wie ein Schiffscontainer, was sie früher tatsächlich mal war. Auch ihr Inneres, in dem es Platz für Getränke und Snacks gibt, wird sich kaum als spektakulär bezeichnen lassen. Und trotzdem ist Thilda, so heißt die Bar, nicht irgendeine Bar, sondern eine Bar mit einem großen Auftrag. Darauf lässt schon ihr Standort schließen: auf dem Akademiehof.