Akademiehof in Ludwigsburg Betrunkener uriniert auf öffentlichen Platz

Von red/pho 03. Mai 2018 - 11:28 Uhr

Ein junger Mann hat einen Platzverweis für den Akademiehof bekommen, weil er sich daneben benommen hat. (Archivbild) Foto: FACTUM-WEISE

Weil er auf dem Akademiehof uriniert, sprechen städtische Vollzugsbeamte einen jungen Mann an. Er ist betrunken und reagiert aggressiv. Die Polizei muss einschreiten.

Ludwigsburg - Ein 19-Jähriger hat sich am Mittwochabend einen Platzverweis für den Akademiehofin Ludwigsburg eingefangen. Wie die Polizei berichtet, urinierte der betrunkene Mann gegen 21.45 im Bereich des Akademiehofs. Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes sprachen ihn daraufhin an. Der junge Mann wollte sich jedoch der Kontrolle entziehen und versuchte wegzurennen. Doch die Ordnungsdienst-Mitarbeiter konnten ihn an der Flucht hindern und festhalten. Nachdem er sich mit einem Faustschlag gegen die Ordnungshüter wehren wollte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Dagegen wehrte er sich vehement und beleidigte die Einsatzkräfte.

Der Mann erhielt einen Platzverweis für den Akademiehof

Darüber hinaus zogen sich im Zuge der Rangelei zwei der fünf Mitarbeiter des Ordnungsdienstes leichte Verletzungen zu. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und auf das Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Bevor er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurde, erhielt er einen Platzverweis für den Akademiehof. Der 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Urinieren in der Öffentlichkeit, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung rechnen.